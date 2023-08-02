صاحبة أغنية «مخصماك» تقدم بلاغا ضد شركة بالجيزة: استغلوا الأغنية

قدّمت المطربة المغربية نوال محمد (44 عاما)، مقيمة في حي المهندسين بالجيزة، بلاغا في قسم المعلومات والتكنولوجيا بمديرية أمن الجيزة، أفادت فيه بتضررها من إحدى الشركات على موقع تيك توك ومقرها الشيخ زايد.

واتهمت المطربة في البلاغ، الشركة المذكورة، باستخدام الأغنية الخاصة بها «مخصماك» في أحد الإعلانات الخاصة بالشركة دون إذن سابق أو اتفاق ونشرها على موقع تيك توك.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.