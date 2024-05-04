المواعيد الكاملة للقطارات الصيفية بين محطتي القاهرة ومرسى مطروح 

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواعيد الكاملة للقطارات الصيفية بين القاهرة ومرسى مطروح، والتي من المقرر تشغيلها، اعتبارًا من أول يونيو المقبل، موضحة أنه جرى توفير أكثر من قطار سواء إسباني مكيف أو نوم لخدمة الركاب، ويتم توفير أكثر من وسيلة لحجز التذاكر سواء إلكترونيًا من الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من الهاتف المحمول أو من شبابيك التذاكر.

ترصد «الوطن» المواعيد الكاملة للقطارات الصيفية بين القاهرة ومرسى مطروح، في إطار دورها الخدمي، وهي كالآتي:

قطار رقم 772/773 النوم «القاهرة- مرسى مطروح»

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 دقائق.

- يصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 5:35.

قطار 774/775 النوم «مرسى مطروح- القاهرة»

- يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 دقيقة.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 5:35 دقيقة.

قطار رقم 939/ 940 ثالثة مكيفة «القاهرة- مرسى مطروح»

- يتحرك في تمام الساعة 5:50 دقيقة صباحا من محطة القاهرة.

- يصل الساعة 13:40 دقيقة إلى مرسى مطروح.

قطار رقم 1933/1934 ثالثة مكيفة «القاهرة- مرسى مطروح»

- يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 23:15.

-يصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 7:00.

قطار 943/942 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح- القاهرة»

- يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:00.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 5:00.

قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح- القاهرة»

- يقوم القطار من محطة مرسى مطروح الساعة 15:10 دقائق.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 22:25.