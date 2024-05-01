تشغيل القطارات لسيناء.. السكة الحديد تجهز جداول المواعيد قريبا

مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد «الفردان - بئر العبد» بطول 100 كيلومتر، من أهم المشروعات التي عملت الدولة مُمثلة في وزارة النقل على تنفيذها، حيث انتهت الوزارة من الاستعدادات النهائية الخاصة بسير القطارات في المرحلة الأولى من الخط في المسافة من الفردان حتى بالوظة بطول 60 كيلومترا.

التشغيل التجريبي للقطارات

وتعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حاليا، على التشغيل التجريبي للقطارات على الخط بدون ركاب، تمهيدا للتشغيل الفعلي بالركاب، وقبل التشغيل الرسمي لحركة القطارات، تُعد الهيئة جداول التشغيل شاملة المواعيد الكاملة لحركة القطارات، بداية من مواعيد القيام والوصول، ومواعيد الوقوف على المحطات، فضلاً عن السرعة المُحددة لسير القطارات.

وأكد المهندس أشرف حسن، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة تُجري حاليا التشغيل التجريبي للقطارات على خط السكة الحديد المؤدي إلى سيناء دون ركاب، وأن منظومة السكة الحديد بسيناء تُحقق ربط أرض الفيروز بقلب القاهرة.

تابع «حسن» لـ«الوطن»، أن التشغيل التجريبي للقطارات يتم على خط «الفردان - بئر العبد»، موضحا أن الهيئة انتهت من جميع الأعمال الخاصة بإنشاء وتطوير الخط وتجهيز المحطات التي يخدمها سواء محطة بالوظة أو بئر العبد، وفق المعايير العالمية.

اشتملت الأعمال على إنشاء الجسر الترابي لخط بئر العبد العريش بطول 81، بجانب إنشاء الجسر الترابي لخط «العريش - النخل - التمد - طابا» بطول 275 كيلومترا، فضلاً عن تنفيذ خط سكة الحديد من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترا.

وعملت الوزارة على إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 20 كيلومتر لربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد، الأمر الذي يسهم في تعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككي.

محطة العريش لخدمة الركاب

محطات جديدة أنشأتها الوزارة إلى جانب المحطات التي تم تطويرها، حيث أنشأت محطة العريش لخدمة الركاب، خاصة مع مد الخط إلى ميناء العريش لخدمة نقل البضائع، ومحطة سلام مصر ومحطة 30 يونيو.

أجرت وزارة النقل، التشغيل التجريبي للقطارات على الكوبري المعدنى الجديد بمنطقة الفردان، ومرت جرارات السكة الحديد للتأكد من مطابقة الكوبري للمواصفات القياسية، كيلومترا أجرت الوزارة تجارب التحميل على الكوبرى القائم كوبرى الفردان.

تأهيل كوبرى معدنى بطول 640 متر

انتهت الوزارة من تأهيل كوبرى معدنى بطول 640 متر يتكون من جزئين يمر أعلى قناة السويس لربط غرب قناة السويس بسيناء، وإنشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزئين كل جزء بطول 320 متر.