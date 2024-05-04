آخر موعد للتقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف.. 10 تخصصات مطلوبة

حددت الهيئة القومية للأنفاق، آخر موعد للتقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والمعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يخدم التجمعات العمرانية الجديدة التي أنشأتها الدولة مثل العبور والشروق وبدر.

وأكدت الهيئة في تقرير لها، أن آخر موعد للتقديم لوظائف القطار الكهربائي، يوم 16 من شهر مايو الجاري، مشددة على جميع المتقدمين بضرورة الالتزام بالمواصفات والأوراق المطلوبة كاملة، كصورة المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد والموقف من التجنيد والخبرات والدورات إن وُجدت.

تفاصيل الوظائف المتاحة بالقطار الكهربائي

وأوضحت الهيئة، تفاصيل الوظائف المتاحة، وهي 3 لقسم أنظمة التذاكر، و12 فرد لقسم المصاعد والسلالم المتحركة، و88 فرد لقسم الطاقة والشبكة الكهربائية، و48 فرد عامل صيانة، و42 لقسم الاتصالات والإشارات وواحد لقسم الوحدات المتحركة و9 لقسم معدات الورشة، و3 لقسم الأنظمة الكهروميكانيكية.

تخصصات الوظائف المطلوبة بالتفصيل

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تخصصات الوظائف المطلوبة بالتفصيل، حسب ما أعلنت عنه الهيئة القومية للأنفاق، وهي كالآتي:

- فني إشارات.

- فني اتصالات.

- فني صيانة ميكانيكية.

- فني صيانة جرارات السكة الحديد.

- فني صيانة موقع.

- فني صيانة أنظمة التذاكر.

- فني كهرباء أنظمة التذاكر.

- فني ميكانيكي.

- فني شبكات كهربائية جهد عالي.

- عامل صيانة (مساعد فني).