للحفاظ على صحتك وصحة مولودك.. نصائح للتخلص من اكتئاب ما بعد الولادة

رغم الفرحة التي تشعر بها المرأة الحامل عند وضع مولودها، لكن سرعان ما تتحول هذه الفرحة، للشعور بالقلق وربما الدخول في حالة من الاكتئاب، ربما تؤثر على صحتها وصحة المولود، وفي ضوء هذا الأمر كيف تتجنب المرأة الحامل الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة

هي حالة القلق والرهبة، التي تصاب بها المرأة بعد الولادة مباشرة، وهناك بعض السيدات، تبدأ ظهور أعراض الاكتئاب عليهن قبل أيام قليلة من الولادة، وهو أمر شائع بين الكثير من السيدات حول العالم، ويرجع ذلك الأمر بسبب إقبالهن على تغير جديد في حياتهن، بحسب ما ذكره أخصائي الطب النفسي أحمد عبد التواب في حديثه لـ «الوطن».

أعراض اكتئاب ما بعد الولادة

- الرهبة والخوف من المولود.

- الشعور بالحزن بشكل مستمر.

- البكاء بدون سبب.

- تناول الطعام بشكل أكثر من المعتاد، وهناك بعض السيدات تقلع عن الطعام لفترات طويلة.

- النوم لفترات طويلة.

- الشعور بالوحدة.

نصائح للتخلص من الإكتئاب

ملاحظة أعراض الاكتئاب منذ بدايتها، يسهل من العلاج قبل تفاقم الأمر، وهناك عدة نصائح يمكن للمرأة الحامل إتباعها للتخلص من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، وربما تساعدها في عدم الإصابة به، وفقاً لما أكده أخصائي الطب النفسي لـ «الوطن»، ويعد أبرزها:

- استشارة طبيب نفسي، لتهئية العقل قبل الولادة.

- السماع لسيدات سبق خضوعهن لهذه التجربة، كالأم أو صديقة مقربة.

- ضرورة الدعم الأسري وخاصة من قبل الزوج، ومشاركته للزوجة في تحضيرات الولادة وبعدها.

- ممارسة أنشطة محببة لدى المرأة، مثل شراء الملابس أو شراء منتجات التجميل، ربما يساعد هذا الأمر في تخطي مرحلة الاكتئاب وتجنبها، بحسب ما ذكره أخصائي الطب النفسي في حديثه لـ «الوطن».