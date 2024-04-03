مسلسل بقينا اثنين الحلقة 9.. مروان يدخل في حالة اكتئاب بعد ترك والده المنزل

حالة سيئة جدا يمر بها مرون ابن أدهم «شريف منير» حيث دخل في حالة اكتئاب، بعد قرار والده بترك المنزل نتيجة علمه بالخدعة التي مارستها بمساعدة والداته ياسمين لسنوات طويلة، إذ أوهمته ان ابنه بطل في كرة القدم بالنادي في حين أنه يمارس رياضة الملاكمة، وذلك ضمن أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 9.

مسلسل بقينا اثنين الحلقة 9

مروان يرفض الذهاب إلى التمارين

فيما تحاول ياسمين والدة مروان التحدث معه لإخراجه من هذه الحالة، خاصة بعد رفضه الذهاب إلى تمارينه في النادي الخاصة بالبوكسينج، وذلك ضمن أحداث مسلسل بقينا اثنين، مؤكدا أن حبه لهذه الرياضة هي من أبعدته عن والده، لذا قررت ياسمين الأستعانة بجميع أفراد الأسرة لمساعدة مروان على تجاوز هذه الأزمة، خاصة في ظل رفض أدهم العودة نهائيا إلى المنزل وترك جميع الأمور لياسمين، وتستمر الأحداث اليومية في مسلسل بقينا اثنين الحلقة 9.