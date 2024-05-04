طريقة عمل السوشي خطوة بخطوة في المنزل.. أشهر وجبة يابانية بالعالم

تقع كثير من السيدات في حيرة كبيرة بسبب رغبتهن في تنويع أصناف الطعام المختلفة لأسرهن، والابتعاد عن المأكولات التقليدية مثل اللحوم والخضروات، لذا ترغب بعض ربات المنازل في معرفة كيفية عمل السوشي الذي يعد أشهر وجبة يابانية تقليدية ويتمتع بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وتتكون عادةً من قطع من الأرز المعالج بالخل والسكر، ثم تُعجن مع مكونات مثل السمك الطازج أو المطبوخ والخضروات المقطعة، ويُمكن تقديمه كطبق رئيسي أو كوجبة خفيفة أو مقبلات.

وفي السطور التالية، نقدم لكِ طريقة بسيطة لصنع السوشي في المنزل، على خطى الشيف غادة التلي، ويمكنك تخصيصها بإضافة المكونات التي تفضلينها مثل الأفوكادو أو الجمبري أو أي نوع آخر من الحشوات المفضلة لديكِ.

إليكِ طريقة بسيطة لصنع السوشي في المنزل:

مكونات عمل السوشي

سمك السالمون المدخن «يمكن استخدام أنواع أخرى من السمك أيضًا»

أوراق النوري

أرز السوشي

خل الأرز

سكر

ملح

ماء

خيار مقشّر ومقطع إلى شرائح طويلة

صلصة الصويا

أداة لف السوشي

طريقة عمل السوشي بخطوات بسيطة

غسل الأرز جيدًا حتى يُصفى من الماء.

ضعي الأرز في وعاء وضيفي الماء واتبعي تعليمات الطبخ على العبوة.

عندما ينضج الأرز، ضيفي خل الأرز والسكر وقلبي جيدًا ثم اتركيه يبرد.

قطعي سمك السالمون إلى شرائح رقيقة.

ضعي ورقة نوري على سطح أداة لف السوشي.

املئي الورقة بطبقة رقيقة من الأرز مع ترك حافة فارغة في الجهة العلوية.

ضعي شريحة من سمك السالمون وشريحة من الخيار في الجزء الأسفل من الورقة.

ابدأي في لف السوشي من الجهة السفلية واتبعي الشكل المستدير.

اضغطي بلطف على السوشي للتأكد من إغلاقه بإحكام.

استخدمي سكينًا حادة لقطع السوشي إلى قطع متساوية.

قدّمي السوشي مع صلصة الصويا.