نصائح لقيادة آمنة على الطرق السريعة.. «ركز في النور»

العديد من إشارات سائقي الشاحنات أو السيارات، على الطريق السريع، لا يدركها البعض، خاصة أنها قد تشير إلى أن هناك أمرًا ما، وتجاهلها أو عدم إدراكها ربما يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.

إشارات يجب الانتباه عليها على الطريق

حينما تكون على الطريق السريع، وشاهدت أحد الأشخاص يخرج ذراعه للخارج ليقوم بحركة ضم وفتح الكف، فهذا يدل على أن نور سيارتك يؤذيه في عينيه، مما يعرضه إلى الاصطدام بسيارة أخرى، وفق ما رواه أحمد سالم، المتخصص في قيادة السيارات وقطع الغيار والصيانة، عبر حسابه على موقع «فيسبوك».

بينما إذا وجدت سيارة أخرى في مقابلك تضيء وتشعل أنوارها «تقلب نور»، هذا يعني أن هناك خطبًا ما في الأمام، ومن المرجح أن يكون حادثًا أدى إلى تعطل حركة السير، وفي حين أنك تسير على طريق ذو اتجاهين، وأمامك سيارة نقل كبيرة، وأضاءت نور إحدى كشافاتها الخلفية، فهذه إشارة تعني ألا تتخطاها حاليًا، فهناك سيارة أخرى، قد تتعرضك لحادث إذا تجاوزتها.

خطة للانتباه على الطريق خلال فترة السفر

وخلال فترة السفر وخاصة في الساعات الأخيرة من الليل، تجد السيارة المقابلة لك تضيء وتطفئ أنوارها من كشاف لآخر، فهذا يدل على أن السائق يطمئن عليك، خاصة إذا لم يجد منك إجابة أو إنارة نور سيارتك، قد يظن أنك في خطر ومن المحتمل التعرض لحادث، لذلك يصدر أصوات مرتفعة من سيارته حتى تفيق.