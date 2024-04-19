أحمد فايق ينعى صلاح السعدني: الفن المصري والعربي فقد قامة كبيرة لا تتكرر

نعى الإعلامي أحمد فايق، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي غيبه الموت صباح اليوم، عن عمر ناهز 81 عاما، من خلال منشور عبر حسابه على «فيسبوك».

أحمد فايق ينعى صلاح السعدني

كتب أحمد فايق ناعيا الفنان صلاح السعدني، قائلا: «كان لديهم سوبر مان وسبايدر مان وسلاحف النينجا، ونحن لدينا حسن النعماني، فتى أحلام جيلنا، صنايعي أرابيسك، بطل من أبطال نصر أكتوبر، إنسان يخطئ ويصيب، لا يتنازل عن هوية بلده».

وأضاف: «قوي وعفي لا يقدر عليه أحد، حنون وقلبه أبيض، يدافع عن الحق، لا يشتريه أحد بمال ابن بلد جدع، يحمي نساء الحارة وشيوخها، يعطف على اليتامى، رحمه الله على صلاح السعدني فقد فقد الفن المصري والعربي قامة كبيرة لا تتكرر».

وفاة صلاح السعدني

يذكر أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أعلن عبر حسابه على «إنستجرام» وفاة الفنان صلاح السعدني.