«هتباني أصغر من سنك».. مكون بـ10 جنيهات هيرجع بشرتك شباب ويخلصك من التجاعيد

التخلص من التجاعيد والهالات وحب الشباب أمنية كل فتاة؛ إذ ترغب السيدات في الحصول على بشرة صافية نقية خالية من العيوب، وتعد الماسكات الطبيعية خيارًا مثاليًا لذلك، إلى جانب مكون آخر لا يكلفك سوى 10 جنيهات، وذلك عبر شراءه من العطار باعتباره عنصرًا طبيعيًا يساعد على إعادة البشرة إلى نضارتها.

مكون بـ10 جنيهات هيرجع بشرتك شباب

يساعد هذا المكون على تقشير البشرة، والتخلص من العوامل التي تؤثر على حيويتها، ويساعد على تقليل الاحمرار والتهيج، والعمل على علاج حب الشباب، والتي تساعد في التهدئة من حروق الشمس.

- الشوفان

يمكن شراء كمية بسيطة من العطار، باعتباره عنصرًا طبيعيًا فعالًا غنيًا بالكثير من الفيتامينات منها A وB1 وB2 وE وK ما يجعله خيارًا ممتازًا لتغذية البشرة، باعتباره عنصرًا طبيعيًا يساعد على إزالة الأوساخ والدهون من المسام نهائيًا، والعمل على إعادتها إلى نضارتها وطبيعتها، دون أن يتسبب في تهيج الجلد، وذلك راجع لوجود عنصر البيتا جلوكان الموجود في الشوفان على تقليل فرص الالتهاب الناتج عن حب الشباب أو حروق الشمس.

كيفية استخدام الشوفان على البشرة

هناك الكثير من الاستخدامات للشوفان، باعتباره عنصرًا طبيعيًا يكسب البشرة المزيد من الحيوية والنضارة، فتوجد عدة طرق لدمج الشوفان في الروتين الخاص بالعناية بالبشرة، ولعل أكثر الطرق شيوعًا هي استخدام قناع الشوفان عبر اتباع الخطوات التالية:

خلط بعض الشوفان مع الماء أو العسل حتى تشكل عجينة سميكة.

ضعيها مباشرة على وجهك.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل أن يغسل بالماء البارد.

وهناك فوائد أخرى للشوفان علاوة على كونه عنصرًا مغذيًا للبشرة منها: