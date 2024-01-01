مؤسسة مبادرة «ميديام»: اضطرابات الطعام تظهر بعد التعرض لاعتداءات جسدية ونفسية

قالت إيريني أكرم، معالجة اضطرابات الطعام، ومؤسسة مبادرة «ميديام»، إن مبادرة «ميديام» تعمل على أكثر من مستوى؛ فهي تعمل على البداية من التعرض للإيذاء ناحية الجسم من تنمر ومقارنة أو تعدٍ من أي نوع، والذي يصل إلى مرحلة الانفصال عن الجسد، فيصل إلى اضطرابات الطعام أو الطعام العاطفي.

اضطراب الطعام والأكثر عرضه له

وأضافت «أكرم» خلال لقاء عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر شاشة «dmc»، أنه يوجد حالات لديها اضطراب طعام وإيذاء جسدي لعدم قدرتها على رد الإيذاء، لافته إلى وجود ذلك المرض لدى المراهقات أكثر إذ تعتبر أكثر فترة يتشكل بها الجسم والشخصية وتعتبر النساء أكثر عرضة له.

وتابعت أن أول خطوات العلاج؛ هو الاعتراف بوجود مشكلة نفسية لأنه يعتبر جزءا كبيرا من الحل، وبعد ذلك يتم تنظيم التغذية والتواصل مع الأهالي لتعريفهم بمرض اضطراب الطعام والآثار النفسية لدى الأبناء والوصول لمرحلة الأكل بلا يقظة.