5 شواطئ عامة ومماشي سياحية مجانا في شم النسيم بالغردقة

ساعات ويحتفل المصريون بأعياد شم النسيم، ويقبل المواطنون على الشواطئ العامة والمنتزهات، خاصة في المدن السياحية، ومن أهمها الغردقة، التي تضم عددا من الشواطئ العامة والمنتزهات ومماشي سياحية مجانا.

شواطئ عامة في الغردقة

وأكد بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الغردقة على موعد لاستقبال آلاف وافد في إجازة شم النسيم، خاصة أنها تعد أكثر المدن المستقطبة للوافدين الاحتفال بأعياد شم النسيم.

ولفت «أبو طالب» إلى أن الغردقة تضم 5 شواطئ عامة بأسعار رمزية لاستقبال الزائرين، وأهمها شواطئ العائلات، وشاطئ 5، ويبدأ رسم الدخول بـ10 جنيهات، ويصل إلى 50 جنيها.

مماشي سياحية مجانا في الغردقة

وأوضح نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن الغردقة تضم عددا من المماشي السياحية والمنتزهات بالمجان، في انتظار المواطنين لقضاء احتفالات شم النسيم، أهمها الممشى السياحي، وممشى «شيري، وميريت، وفلفلة، وهاواي، والنصر»، وجميعها سياحية صممت على الطراز الأوروبي، تضم منتزهات وكافيهات ومحلات تجارية ومطاعم سياحية.

إعلان الطوارئ في البحر الأحمر

ورفع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى وإعلان الطوارئ لاستقبال الزائرين في شم النسيم، وجرى رفع درجة التأمين حول محيط المنشآت السياحية، وإعلان الطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، وتأمين الشواطئ العامة والمنتزهات.