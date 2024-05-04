الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر ليومين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة ودرجات الحرارة والظواهر الجوية الجوية، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما في المساء وحتى الصباح الباكر يكون الطقس مائلاً للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح حيث تترواح من 50 إلى 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تستمر يومي السبت والأحد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد يوم السبت انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، من السبت إلى الثلاثاء.

وتابعت الأرصاد الجوية أن البلاد يوم الأحد تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة الأيام وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 19 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.