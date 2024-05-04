معلومات عن الطبيب عدنان البرش أشهر جراحي غزة.. استهدفته قوات الاحتلال

أكثر من أربعة أشهر قضاها الطبيب عدنان البرش داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، وذلك بعد اعتقاله أثناء عمله مع مجموعة من الأطباء في مستشفى العودة شمالي غزة، لينتهي به الحال شهيدًا ولا يزال جثمانه محتجزًا داخل سجن «عوفر».

من هو الطبيب عدنان البرش؟

الطبيب الراجل عدنان أحمد عطية البرش هو استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء ورئيس الدائرة الطبية في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بغزة، جرى اعتقاله من مستشفى العودة في جباليا بالقرب من شمال قطاع غزة، برفقة عدد من الأطباء والمرضى والنازحين قبل نحو 4 أشهر، وتعرّض للتعذيب الوحشي على يد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى توفي خلال الساعات الماضية.

وبحسب وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية، فقد حصل الطبيب عدنان البرش على شهادة الثانوية العامة من مدرسة حليمة السعدية في غزة، ونال شهادة البكالوريوس في الطب من كلية الطب في جامعة يانش في رومانيا، كما حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الأزهر في غزة.

عاد «البرش» إلى وطنه بعد إكمال دراسته في رومانيا، ولم يكتفِ بذلك بل واصل رحلته العلمية، وتخصص في مجال جراحة العظام والمفاصل، وحصل على شهادات معتمدة من الأردن وفلسطين، ثم توج مسيرته التعليمية بنيل الزمالة البريطانية في جراحة الكسور المعقدة في لندن.

أصدقاء البرش يحاولون إسعافه في مستشفى الإندونيسي

نال الدكتور عدنان البرش شهرة واسعة في الوطن العربي، بعد مسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات، إذ تولى رئاسة قسم العظام بمستشفى الشفاء، ليصبح أحد أهمّ رواد هذا المجال الطبي في قطاع غزة، وواجه لحظةً قاسية في نوفمبر الماضي، عندما أصيب أثناء إجرائه عملية جراحية في مستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، وذلك إثر قصف إسرائيلي استهدف المستشفى، وحينها وثّق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي هذه اللحظات المؤلمة، حيث ظهر الدكتور البرش غارقًا في دمائه، بينما واصل زملاؤه علاجه وسط الظلام الدامس بسبب انقطاع الكهرباء.

نقابة الأطباء المصرية تنعي عدنان البرش

وخلال الساعات الماضية، نعت النقابة العامة لأطباء مصر الطبيب عدنان البرش بكلمات مؤثرة، وكتبت عبر صفحتها الرسمية: «نعت نقابة أطباء مصر الطبيب الفلسطيني عدنان البرش، استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بعد استشهاده نتيجة للتعذيب الوحشي الذى تعرض له في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأكد مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء الدكتور أحمد مبروك الشيخ، أن استشهاد الطبيب الفلسطيني عدنان البرش هو اغتيال متعمد في إطار استهداف ممنهج للأطباء في غزة، مثل العدوان الذي شنه الاحتلال على مستشفى الشفاء الطبي، بعد أن عايش الدكتور الشهيد حصار المستشفى وعلاج المصابين فيه».