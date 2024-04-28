شقيق الأسير الفلسطيني باسم خندقجي لـ«الوطن»: «فوز أخي بالبوكر فرحة كأنه تحرر من سجون الاحتلال»

على الرغم من اعتقاله منذ عام 2004، إلا أن خيال الروائي الفلسطيني باسم خندقجي لا يزال حرًا، وقد استطاع الفوز بجائزة «البوكر» العربية عن روايته «قناع بلون السماء»، ليتفوق على منافسيه في القائمة.

ومن جانبه، وصف أديب خندقجي، شقيق الروائي باسم خندقجي، شعور العائلة وفوز أخيه بجائزة البوكر بأنه أدخل السرور والسعادة على قلوب الأسرة قائلًا: «شعور رائع جداً كأن باسم تحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي، فهي فرحة لا توصف وشعور لا يمكن الحديث عنه».

هل تم إبلاغ باسم بفوزه؟

وأوضح خندقجي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رواية «قناع بلون السماء» صدرت عام 2022 عن دار الآداب في لبنان، وتم إصدار عدد من الطبعات المصرية والجزائرية والتونسية.

وعن استطاعتهم إبلاغ باسم بفوزه بجائزة البوكر لعام 2024، صرح خندقجي قائلًا: «حتى الآن لا يوجد أي وسيلة اتصال مع باسم والأسرى حتى نبلغه بفوزه وندخل عليه الفرح، كما أدخله علينا جميعًا».

وأشار خندقجي إلى أن شقيقه باسم، «تم اعتقاله في عام 2004 وحُكم عليه بثلاثة أحكام بالسجن المؤبد».

جائزة البوكر

وتهدف جائزة البوكر إلى تكريم التميز في الأدب العربي المعاصر، من خلال تقديم مبلغ مالي للفائز يبلغ 50 ألف دولار، بالإضافة إلى رفع مستوى الاهتمام بقراءة هذا الأدب على الصعيد العالمي من خلال ترجمة الروايات الفائزة ونشرها بلغات رئيسية أخرى بعد أن وصلت إلى القائمة القصيرة والطويلة.

والروائيون المصريون كانوا من بين أوائل الفائزين بجائزة البوكر، حيث فاز الروائي بهاء طاهر بالدورة الأولى عام 2008 عن روايته «واحة الغروب»، وحصد الجائزة في العام التالي، عام 2009، الروائي يوسف زيدان عن روايته «عزازيل».