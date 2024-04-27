وفاة الطبيب إسلام علي تثير حزن رواد السوشيال ميديا.. سبب خطير أدى لرحيله

لاتزال الأزمات القلبية تلحق بالشباب، وتودي بحياتهم، ربما ينجو منها قلة قليلة، وينضم لها العديد من الضحايا، واليوم، توفى طبيب الباطنة، إسلام علي، بالمنيا، إثر أزمة قلبية مٌفاجئة، ليخيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأصدقاء ينعون الطبيب الراحل إسلام علي

وعلى الفور تحولت الصفحات، بمواقع التواصل الاجتماعي، لدفتر عزاء، ينعون الفقيد ليقول أحد أصدقائه: «موت الفجأة.. شباب الأطباء.. الأزمات القلبية، كان طيب الخُلق ما عهدته إلا بشوش الوجه طيب الكلام، اللهم أسكنه فسيح جناتك واجعل شهادتنا في حقه شفيعا له يوم الديند اسلام علي».

وتابع صديق له: «لا حول ولا قوة إلا بالله ولانقول إلًا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا وصديقى ودفعتي وحبيبي إسلام علي في ذمة الله».

ونعاه صديقه عبر الفيسبوك، بكلمات مؤثرة، قائلًا: «الدكتور إسلام مات أكيد في حاجة غلط المحترم ابن الأصول الغالي عليا وعلى قلبي وجعت قلبي يا إسلام.. والله والله العظيم لسه كٌنت بكلم حد في المستشفى علشان نعزمك وأجيبلك المحشي من إيد الحاجة اللي بتحبه، والله العظيم ما مصدق ليه تسيبنا ياخويا ليه بس وجع قلب وكسرة نفس.. متسبناش ربنا يرحمك يا غالي ربنا يرحمك يارب»

سبب وفاة الطبيب إسلام علي

وكان الدكتور جمال شعبان، عميد القلب السابق، قال إن الطبيب الشاب، توفى بأزمة قلبية، قائلًا: «إنّا لله وإنا إليه راجعون، حديث الصباح والمساء، حديث كل يوم، شهداء الموت المٌفاجئ، من شباب الأطباء، فقيد الشباب، دكتور إسلام علي، ربنا يرحمه ويسامحه، كان جميل القلب».

وكان صديق الطبيب الراحل، كشف هو الأخير عن سبب الوفاة، قائلًا: «لا حول ولا قوة إلًا بالله، توفى إلى رحمة الله صديقنا وأخونا الدكتور إسلام علي إثر أزمة قلبية مٌفاجئة، مع السلامة يا حبيبي والله مش مصدق متتعزش على اللي خلقك».

معلومات عن الطبيب الشاب الراحل

- يدعى إسلام علي.

- طبيب باطني.

- طبيب في وزارة الصحة.

- عمل في كلية الطب بجامعة UNAM.

- توفي آثر أزمة قلبية مفاجئة.

من محافظة المنيا.

آخر ما كتب الطبيب إسلام علي قبل وفاته

وكان آخر ما كتبه الطبيب إسلام علي قبل وفاته، دعاء نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» في إحدى الليالي الوترية، معلقًا: «لعلها ليلة القدر».