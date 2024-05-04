اختيار سمير غانم شخصية الملتقى الثامن للكاريكاتير.. فنان فريد من نوعه

تنظم الجمعية المصرية للكاريكاتير الملتقى الدولي الثامن للكاريكاتير بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وقد اختارت الجمعية الفنان سمير غانم ليكون شخصية المعرض في هذه الدورة، موضحة أن النجم الكوميدي المصري سمير غانم، كان فنانا كوميديًا فريدًا من نوعه، أبهر الجمهور بعروضه التلفزيونية والسينمائية والمسرحية على مدار عقود.

الأعمال المقدمة بالألوان أو بالأبيض والأسود

وأضافت لاجمعية في بيان، أن المشاركة في الملتقى مفتوحة لجميع رسامي الكاريكاتير بجميع أنحاء العالم فوق سن الـ18عامًا، يمكن أن تكون الأعمال المقدمة بالألوان أو بالأبيض والأسود وبأي أسلوب أو تقنية، على شرط ألا تنتهك الأعمال المقدمة قوانين حقوق النشر.

وأكدت أنه بموجب تقديم المشاركة، يوافق المشارك على أن العمل خاص به ويسمح للمنظمين بالحق الكامل في إعادة إنتاج كل أو جزء من المواد المدخلة مجانًا للنشر أو العرض في الوسائط المتعلقة بالمعرض، لافتة إلى أن جميع المشاركين سيتم عرض أعمالهم على كتالوج رقمي وشهادة مشاركة رقمية.

طريقة المشاركة في الملتقى

وأوضحت الجمعية طريقة المشاركة في الملتقى، وهي من خلال إرسال الكاريكاتير والسيرة الذاتية «الاسم - العنوان - رقم الهاتف - عنوان البريد الإلكتروني» عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: egyptcartoon2030@gmail.com

آخر موعد للتسليم:

31 مايو 2024