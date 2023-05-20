«التنسيق الحضاري» يضع لوحة «عاش هنا» على منزل سمير غانم

يوافق اليوم الذكرى الثانية على رحيل الفنان الكوميدي سمير غانم، والذي تعددت أنشطته الفنية بين المسرح والسينما والتليفزيون، كما شارك في تأسيس فرقة ثلاثي المسرح مع جورج سيدهم والضيف أحمد، كما شارك سمير غانم لسنوات عديدة في فوازير رمضان، وخلالها جسَّد شخصية فطوطة، وسمورة.

وبهذه المناسبة ننشر معلومات عن احتفاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، من خلال وضع لافتة «عاش هنا» على منزل سمير غانم على منزله الكائن في 1 شارع ابن الأخشيد - الدقي – الجيزة، وذلك في إطار تخليد ذكرى رموز الوطن للأجيال المقبلة.

معلومات عن سمير غانم

-الفنان سمير غانم مولود في أسيوط في 15 يناير عام 1937م.

- التحق بعد الثانوية العامة بكلية الشرطة اقتداءً بوالده الذي كان ضابط شرطة ظل بها لسنتين متتاليتين ثم انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وحصل على بكالوريوس زراعة.

- في الإسكندرية تعرف على الفنان وحيد سيف وعادل نصيف وشكَّلا فرقة اسكتشات غنائية تقدم عروضا على المسرح في مدينة الإسكندرية، ولكن الفرقة لم تستمر، ثم تعرف على جورج سيدهم والضيف أحمد وشكَّل معهما الفرقة الشهيرة التي عرفت باسم «ثلاثي أضواء المسرح».

-لمع نجم الفرقة سمير غانم بشكل كبير بعد تقديم مسرحية «طبيخ الملايكة» من إخراج الراحل حسن عبد السلام عام 1964، وبدأ حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وقدم الثلاثة معاً عددا من الأفلام والاسكتشات مثل اسكتش كوتوموتو وعدد من المسرحيات ومنها «حدث في عزبة الورد» و«الراجل اللي اتجوز مراته» و«حواديت».

- انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970.

واتجه وجورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات خلال السبعينات بالإضافة لاشتراكه في الأفلام، وكان آخر عمل مسرحي لهما معاً هو مسرحية أهلا يا دكتور عام 1981.

قدم في الثمانينيات سلسلة «فوازير رمضان» تحت اسم شخصيتي «سمورة» و«فطوطة».

- وتنوعت أعماله بين السينما والمسرح والتليفزيون فشارك في فيلم «الصديقان»، فيلم «لسنا ملائكة»، فيلم «واحد في المليون» وغيرها.

في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات قدم مع جورج سيدهم أهم مسرحيتين في تاريخهما المشترك الفني وهما «مسرحية المتزوجون» عام 1978 ومسرحية «أهلاً يا دكتور» عام 1981.

- في عام 1983 قدم سمير غانم مع المخرج فهمي عبد الحميد أول حلقة من حلقات فوازير فطوطة باسم «فطوطة والأفلام» وحقق نجاحاً هائلاً، وهو ما شجعهما على إعادة التجربة في «فطوطة والشخصيات» عام 1986.

وفي التسعينيات قدم فوازير المتزوجون في التاريخ 1992 وفوازير المضحكون 1993 وفوازير أهل المغنى 1994.

- تزوج من الفنانة دلال عبد العزيز وذلك بعد لقائمها معاً في مسرحية أهلا يا دكتور، وأنجبا الفنانة دنيا والفنانة أمل الشهيرة بإيمي.