لماذا طرد «عبدالوهاب» محمد الحلو من منزله؟.. «قالي تعالى بعد 10 أيام»

عطسة فجائية تسببت في مغادرة فورية للفنان محمد الحلو من منزل الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، بحسب تصريحات تليفزيونية أدلى بها محمد الحلو خلال ضيافته في برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، إذ كان يُعرف عن الفنان عبد الوهاب ولعه بالنظافة وخوفه من الأمراض والميكروبات، ما جعله يطرد الحلو مازحًا من منزله.

علاقة صداقة جمعت بينهما

«أول مقابلة مع الراحل عبد الوهاب طردني بشياكة لأني عطست فجأة.. لقيته قالي يلا بره يا حمادة وتعالى بعد 10 أيام»، بتلك العبارة بدأ الفنان محمد الحلو حديثه حول علاقته بالموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، الذي جمعته به علاقة صداقة قوية فيما بعد، تشاركا فيها الغناء والسهرات الفنية، بالإضافة إلى الأحاديث الشيقة التي كانت تدور فيما بينهما حول الحياة والفن.

وكان الموسيقار عبد الوهاب يحب محمد الحلو مثل أخيه، إذ قال الفنان بإنه يحتفظ بـCD، لأحد اللقاءات التي جمعته مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، وهما يغنيان سويًا الأغنية الشهيرة «في الليل لما خلي»، قائلا: «كان بيحبني جدًا.. والأغنية دي عزيزة عليا لأنها كانت زي الإلهام كدة، ووقتها اتصنفت كشكل جديد للغناء»، مضيفًا أنه حريص على الاحتفاظ بتلك التسجيلات التي كان يتدرب فيها على يد الموسيقار عبد الوهاب، وفقًا لتصريحاته التليفزيونية.

ولع عبد الوهاب بمشاهدة أفلام الرعب

سهرات عديدة جمعت بين الفنان محمد الحلو والموسيقار عبد الوهاب، لمشاهدة أفلام الرعب وهما يتناولان الطعام سويًا، إذ كان الفنان عبد الوهاب مولع بمشاهدة أفلام الرعب، وكثيرًا ما كان يهاتف الحلو لكي يحضر له أفلام مصامي الدماء على شرائط الفيديو القديمة، قائلا: «كان بيكلمني دايمًا علشان أجبله أفلام رعب، ويحب يبدأ الفيلم الساعة 6 المغرب وهو بيتغدى»، مشيرًا إلى أن الأكل بالبطء الشديد كانت ضمن عادات عبد الوهاب في تناول الطعام.