شباب بلوزداد يبحث عن المركز الثاني أمام مولودية وهران بالدوري الجزائري

يحل شباب بلوزداد ضيفا على مولودية وهران على ملعب «أحمد زبانة»، ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري الجزائري لكرة القدم «موبيليس»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل شباب بلوزداد مباراة الجولة 24 من بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم «موبيليس»، بعد الفوز في الأسبوع 23 على نظيره اتحاد بسكرة برباعية نظيفة في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «5 جويلية»، ليحتل الشباب المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

وفي المقابل، يخوض مولودية وهران، لقاء شباب بلوزداد، بخسارة في الجولة 23 أمام شبيبة القبائل بنتيجة 1-3، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «1 نوفمبر 1954»، ليحتل المولودية المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 19 نقطة.

فريق مولودية الجزائر يتصدر بطولة الدوري

ويتصدر فريق مولودية الجزائر، ترتيب بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم «موبيليس»، برصيد 56 نقطة، فيما يأتي النادي الرياضي القسنطيني ثانيا بـ43 نقطة.

ويحل شباب بلوزداد في المركز الثلث في جدول فرق بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم برصيد 42 نقطة.