بيان عاجل من الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي.. «خطوة قبل التصعيد»

أرسل النادي الأهلي ظهر اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه ردًّا نهائيًّا وعاجلًا لاستكمال الإجراءات قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة، بشأن مخالفة لوائح الاتحادين المصري والدولي، من جانب محمد الشيبي لاعب بيراميدز باللجوء للمحاكم المدنية «كل التقدير لدورها»، وقيامه برفع دعوى قضائية ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.

الأهلي: محمد الشيبي خالف اللوائح

وقال الأهلي في خطابه إنه سبق وقام بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة لتطبيق اللوائح الأولى في 7/12/2023، وتلقى النادي حينذاك ردًّا من الاتحاد في 4/1/2024 يؤكد فيه على أن لاعب المنافس «بالفعل» خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة «فيفا».

أضاف أن الجهة المنوطة بالنظر في «الواقعة» التي جاءت ضمن أحداث اللقاء وفقًا لتقرير مراقب المباراة هي لجنة المسابقات التي قامت بدورها وعاقبت حسين الشحات بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، وتمت إحالة اللاعب الشيبي للجنة الانضباط بذات التاريخ لاتخاذ قرار بشأن المخالفة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.