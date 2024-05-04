أماكن الحدائق والمتنزهات في القاهرة للاحتفال بشم النسيم

تستعد الحدائق والمتنزهات في محافظة القاهرة لاستقبال المواطنين خلال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع، وأشارت المحافظة القاهرة إلى وجود عدد كبير من الحدائق يسهل الوصول إليها وأسعارها في المتناول كمتنفس للمواطنين، وهي كالتالي:

-حديقة عابدين

توجد أمام قصرعابدين، سعر التذكرة خمسة جنيهات، وأقرب محطة مترو للحديقة هى محطة محمد نجيب

- حديقة الأسماك بالزمالك

سعر التذكرة 5 جنيهات، تفتح أبوابها أمام الزوارمن 9 صباحا حتى 5 مساء، وأقرب مكان محطة مترو صفاء حجازى

- محمية وادي دجلة في المعادي

تذكرة الدخول 25 جنيها، أقرب محطة للوصل إليها محطة مترو المعادي، ثم استقلال مواصلات خط عرب المعادي إلى الجامع الكويتي ثم المشي للوصول للمحمية، ويفضل الذهاب لها بالسيارة.

- حديقة الأزهر

تضم كيدزاريا مجانية والتذكرة بـ45 جنيها، وأقرب محطة مترو العتبة ثم استقلال سيارة لمدخل الحديقة

- حديقة سفارى بارك فى إمبابة

سعر التذكرة 30 جنيها، أقرب محطة مترو لها الكيت كات

- رحلة القناطر الخيرية بالاتوبيس النهرى

تستغرق تلك الرحلة 6 ساعات تقريبا بـ60 جنيها، أقرب مكان للوصول لمرسى الأتوبيس هي محطة مترو الخلفاوي

-الحديقة الدولية بمدينة نصر

سعر التذكرة 20 جنيها والأطفال بـ10 جنيهات، أقرب مكان لها محطة مترو أرض المعارض، ثم استقلال ميكروباص إلى شارع عباس العقاد حيث توجد الحديقة

- جنينة الحيوانات في الحديقة الدولية

سعرالتذكرة 15 جنيها

- حديقة الحرية بالزمالك

سعرالتذكرة 20 جنيها، والأطفال ب10 جنيهات، وتوجد بالقرب من محطة مترو الأوبرا

- حديقة العبور بالزمالك

سعر التذكرة 20 جنيها، وتوجد بالقرب من محطة مترو صفاء حجازى

- حديقة الفنون في المنيل

سعرالتذكرة ب20 جنيها والاطفال 10 جنيهات، أقرب محطة مترو لها السيدة زينب أو الملك الصالح

- حديقة أم كلثوم في المنيل

سعر تذكرة الدخول 20 جنيها، وأقرب محطة مترو لها السيدة زينب

- حديقة الطفل فى مدينة نصر

تذكرة الدخول ب20 جنيه، وأقرب محطة مترو أرض المعارض ثم ميكروباص إلى مكرم عبيد

- حديقة نيل المعادي

تذكرة الدخول 10 جنيهات، وأقرب محطة لها محطة مترو كوتسيكا

- الحديقة اليابانية بحلوان

تذكرة الدخول 10 جنيهات، قريبة جدا من محطة مترو حلوان بالقاهرة .