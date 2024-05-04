مواعيد حفلات فيلم «السرب» بمسرح المركز الثقافي في كفر الشيخ

أعلن فرع ثقافة كفر الشيخ، مواعيد حفلات فيلم «السرب» في والذي يتم عرضه بمسرح المركز الثقافي، وبسعر موحد للتذكرة 40 جنيهًا.

مواعيد حفلات فيلم «السرب» بمسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ

وبحسب بيان فرع ثقافة كفر الشيخ ستكون مواعيد حفلات فيلم «السرب» كالتالي:

- حفلة 10 صباحاً.

- حفلة 12 الظهر.

- حفلة 2 بعد الظهر.

- حفلة 4 العصر.

- حفلة 6 مساءً.

- حفلة 8 مساءً.

- حفلة 10 مساءً.

- حفلة 12 منتصف الليل.

- حفلة 2 بعد منتصف الليل.

ما هو فيلم «السرب»؟

جدير بالذكر أنّ فيلم «السرب» هو فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وتصدي الجهات الأمنية المصرية للمنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة قتل 21 مصرياً في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

وفيلم «السرب» بطولة الفنان أحمد السقا وعدد كبير من نجوم الفن، منهم نيللي كريم، ومحمد ممدوح، ومحمد دياب، وعمرو عبد الجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، وكريم فهمي، وأحمد حاتم، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، وأيضاً محمود عبد المغني، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.