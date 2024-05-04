كيف يحتفل الأقباط بـ طقس سبت النور اليوم؟.. كنيسة القيامة تعلق الستائر البيضاء

تحتفل الكنائس التابعة للتقويم الشرقي اليوم السبت الموافق 4 مايو بطقس سبت النور، الذي تختتم به الكنيسة أسبوع الآلام، وتبدأ احتفالات عيد القيامة بتعليق الستائر البيضاء في الكنائس لمدة 55 يوما للاعتراف بالخمسين المقدسة.

طقس سبت النور

ويبدأ طقس سبت النور في الكنائس الأرثوذكسية من مساء الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، حيث يصلي الأقباط ما يعرف بـ سهرة أبو غلمسيس، والذي يعد بحسب الاعتقاد المسيحي، تذكارا لتحرير السيد المسيح للنفوس التي كانت في الجحيم، وتمتزج الألحان في هذا اليوم الحزينة - التي تستمر من أسبوع الآلام السابق - وألحان الفرح، التي تعلن بداية فترة أفراح القيامة، وعند فجر السبت، يُقام قداس سبت الفرح، ثم يبدأ الأقباط صومًا آخر حتى نهاية قداس العيد مساء السبت وليلة الأحد.

طقس سبت النور في القدس

وأما عن طقس سبت النور في كنيسة القيامة فإنه يشمل الآتي:

- دخول مطران القدس «قبر المسيح»، حيث يصلى البطريرك طالبًا من الرب أن يخرج النور المقدس

- تدق الأجراس بحزن، حتى يدخل البطريرك ويجلس على الكرسى البابوى، وتتجمع الطوائف المسيحية كافة.

- يسود الكنيسة الهدوء خلال تواجد المطران بالداخل في القبر ترقبًا لخروج النور، وبعد الصلاة، يخرج البطريرك حاملًا شمعةً مُضاءة، يوّزع نورها على المسيحيين.