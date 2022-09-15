حددت الشركة القابضة للكهرباء، عددا من الإجراءت الواجب اتباعها في حالة تقديم طلب على تركيب عداد كهربائي مسبق الدفع، بالنسبة للوحدات السكنية أو التجارية المختلفة، من خلال طريقة التقديم إلكترونيا، لذا تصدرت محركات البحث عبر «جوجل»، السؤال عن المستندات المطلوبة لتقديم طلب تركيب عداد كهربائي للمباني السكنية.

وفي إطار مواصلة «الوطن»، تقديم كل ما يبحث عنه المواطنين من خدمات حكومية مختلفة، بطرق سهلة وميسرة، نرصد من خلال التقرير التالي، المستندات المطلوبة لتقديم طلب تركيب عداد كهربائي للمباني السكنية أو للتجارية، في إطار الخدمات المستمرة التي نحرص على تقديمها.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب تركيب عداد كهربائي

- تقديم طلب تركيب عداد كودي.

- كتابة كل البيانات المطلوبة.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

- تقديم سند الحيازة، للوحدات السكانية أو التجارية.

- صورة من مقايسة العقار، البطاقة الضريبية، أو السجل التجاري في حالة التقديم على عداد للمنشأة التجارية.

- تقديم موافقة الحي على مقايسة العقار.

- سداد الرسوم وقيمة المقايسة.

- التقديم إلكترونيا من خلال الرابط.

إرشادات ونصائح عند تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع

وبحسب ما كشفت عنه صفحة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هناك بعض النصائح والارشادات الواجب اتباعها، عند تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع لأول مرة، وهي كالآتي:

- يجب تثبيت العداد بشكل صحيح.

- ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد، بنفس تاريخ التركيب.

- يجب تجربة كارت العداد، قبل مغادرة الفني.

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت شحن عداد الكهرباء

- تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء بالمنطقة السكانية.

- صورة من العداد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تحرير محضر فقد كارت الشحن.