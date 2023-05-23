لو هتقدم على عداد كهربائي.. اعرف الأنواع والأسعار

يعتبر تركيب العداد الكهربائي من الأساسيات المهمة داخل أي وحدة سكنية أو منشأة صناعية أو تجارية؛ إذ أن تجاهل تركيبه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لذا يجب على صاحب أي منشأة أو منزل أن يتقدم إلى شركة الكهرباء التابع لها لتقديم طلب مستوفٍ كل البيانات والأوراق المطلوبة بالوحدة السكانية، أو المنشاة الصناعية من أجل تركيب العداد الكهربائي.

أسعار عدادات الكهرباء

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أنواع عدادت الكهرباء وأسعارها، وفقا لما كشفت عنه شركة الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

- العداد الأحادي، يبلغ سعره نحو 1274 جنيها، وتبلغ رسوم التركيب من جانب الشركة 285 جنيها، ويحتوي على 100 جنيه شحن عند التركيب.

- العداد الثلاثي، يبلغ سعره 1547 جنيها، وتبلغ رسوم التركيب في الوحدة السكانية أو التجارية 285 جنيها، ويحتوي على 100 جنيه شحن عند التركيب.

- العداد المحول، وتبلغ مصاريف تركيبه 1935 جنيها.

طريقة التقديم على عداد كهرباء أونلاين

وفي إطار التسهيل والتيسير على المواطنين، أتاحت شركة الكهرباء التقديم على العداد إليكترونيا «أونلاي»ن من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، ويمكن الدخول عليها من خلال الرابط الإليكتروني.