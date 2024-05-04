طريقة عمل «مكعبات السعادة» في خطوات بسيطة.. «أسهل حلوى لأطفالك»

أصناف مختلفة ومتنوعة من الحلوى تتفنن الأمهات في إعدادها لأطفالهن، إذ يقبل الصغار على تناول الحلويات كونها تتسم بمذاق لذيذ وطعمها مميزًا، ومن أبرز الأنواع التي يحبها الأبناء مكعبات السعادة لأنها غنية بالشوكولاتة ويمكن إعدادها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة ولن تأخذ منكِ سوى عدة دقائق، ويمكن أيضًا تناولها مع الشاي أو القهوة في أي وقت.

ونستعرض في التقرير التالي، طريقة عمل مكعبات السعادة بوصفة سهلة ومكونات متوفرة في المنزل، على طريقة الشيف نادية السيد

مكونات وصفة مكعبات السعادة

1- 2 كوب سميد ناعم.

2- كوب من اللبن البودرة.

3- 1 كوب من السكر البودرة.

4- 3\4 كوب حليب.

5- 1 كوب من الشوكولاتة.

طريقة تحضير مكعبات السعادة

1- نحمص السميد على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يكتسب لونا موحدا.

2- نحمص اللبن البودرة على نار متوسطة حتى يأخذ اللون الأصفر.

3- نضع سكر البودرة مع الحليب ونقلب حتى يعطي قواما مثل الحليب المحلى المكثف ويمكن الاستغناء عنه ووضع حليب محلى مكثف طبيعي.

4- نضع السميد المحمص على اللبن البودرة ونسكب الحليب بالتدريج على الخليط حتى يكون عجينة مرنة.

5- في صينية مقاس 20، نضع ورق زبدة شفاف ثم نصب الخليط.

6- نضع الشوكولاتة على العجينة ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

7- نقطع الحلوى ونقدمها مع الشاي أو القهوة.