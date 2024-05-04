بالوصفة الفلاحي الأصلية.. طريقة عمل الفطير المشلتت بالقشطة

لا شك أن الفطير المشلتت من المخبوزات التي لا غنى عنها في شم النسيم؛ لكن الوصفة الأصلية للفطير الفلاحي لا يعرفها الكثير، وقدمتها الشيف هالة فهمي عبر قناتها الرسمية بخطوات بسيطة؛ نستعرضها في السطور التالية بـ6 مكونات فقط، منها الدقيق والملح والماء والقشطة، وغيرها من المكونات الأساسية لتذوق الوصفة الأصلية للفطير الفلاحي.

مقادير الفطير المشلتت بالقشطة:

3 كوب دقيق لعجينة الفطير المشلتت.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

ماء للعجن.

قشطة بلدي.

سمنة فلاحي للفرد.

طريقة عمل الفطير المشلتت بالقشطة: