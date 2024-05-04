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بالوصفة الفلاحي الأصلية.. طريقة عمل الفطير المشلتت بالقشطة

كتب:

نرمين عزت
01:58 ص | السبت 04 مايو 2024
طريقة عمل الفطير المشلتت بالقشطة

طريقة عمل الفطير المشلتت بالقشطة

لا شك أن الفطير المشلتت من المخبوزات التي لا غنى عنها في شم النسيم؛ لكن الوصفة الأصلية للفطير الفلاحي لا يعرفها الكثير، وقدمتها الشيف هالة فهمي عبر قناتها الرسمية بخطوات بسيطة؛ نستعرضها في السطور التالية بـ6 مكونات فقط، منها الدقيق والملح والماء والقشطة، وغيرها من المكونات الأساسية لتذوق الوصفة الأصلية للفطير الفلاحي.

مقادير الفطير المشلتت بالقشطة:

  • 3 كوب دقيق لعجينة الفطير المشلتت.
  • رشة ملح.
  • ملعقة كبيرة سكر.
  • ماء للعجن.
  • قشطة بلدي.
  • سمنة فلاحي للفرد.

طريقة عمل الفطير المشلتت بالقشطة:

  • لعمل الفطير المشلتت بالقشطة الفلاحي؛ أولًا في بولة كبيرة اخلطي الدقيق والملح والسكر، ثمّ يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة وتترك العجينة لترتاح.
  • افردي العجينة وادهنيها بالقشطة والسمنة وبين الطبقات تدهن سمن، وتطبق ثم تترك حتى ترتاح مرة أخرى.
  • بعد ذلك تفرد العجينة وتدهن الوجه بالقشطة والسمنة، وتوضع في صينية في الفرن على نار متوسطة  حتى تمام النضج.
  • قدمي الفطير المشلتت بعد تقطيعه، مع العسل الأسود أو الجبنة القريش.

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بقلم نرمين عزت