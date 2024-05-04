الكشف على 2078 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم، تنفيذ قافلة طبية بقرية منشأة البديني بمركز إهناسيا غرب المحافظة، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 2078 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية، ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 8 تخصصات طبية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية البديني بمركز إهناسيا غرب بني سويف، فحص المرضى في 9 عيادات تخصصية في 8 تخصصات وهي «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، عظام، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان..

كما تضمنت القافلة إجراء 143 تحليلاً بمعمل الدم، و26 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 8 حالة أشعة عادية، واستصدار 11 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 37 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.