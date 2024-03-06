«أوقاف شمال سيناء» تستعد لافتتاح أكبر مساجد المحافظة في الشيخ زويد

تستعد مديرية أوقاف شمال سيناء، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، لافتتاح مسجد وسيم العرجاني، والذي تم إنشاؤه في حي الزهور بوسط الشيخ زويد، بتصميم معماري فخم.

أكدت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان أنه تم الانتهاء من عملية البناء والتجميل لمسجد وسيم العرجاني بحي زهور الشيخ زويد، وجاري وضع الاستعدادات النهائية للافتتاح، وذلك قبيل شهر رمضان المبارك، والذي بدأ العمل فيه منذ قرابة عام.

دار الوسيم الخيرية وحديقة الطفل

وأضافت مديرية أوقاف شمال سيناء أن المسجد يُعتبر من أكبر مساجد المحافظة، بالإضافة إلى وجود حديقة كبيرة خلف المسجد، وملحق دار الوسيم الخيرية، بالإضافة إلى توفر حضانة أطفال صغيرة مجانية لأطفال المنطقة، بحي الزهور، ودار مناسبات عملاقة.

وأشارت إلى أنه تم تزيين المكان بالكامل استعدادًا لشهر رمضان، وصلاة التراويح بالمسجد، بعد الافتتاح المتوقع خلال يومين.

بدوره، أكد صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان، أنه تم تركيب محول كهرباء لحي الزهور، القريب من مسجد العرجاني، وذلك لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي للمنطقة.

وأضاف «أبو هولي» أن تركيب المحول، وتغير الخطوط الكهربائية، جاء بناءً على تعليمات محافظ شمال سيناء، الذي تفقد آخر تجهيزات المسجد قبيل عدة أيام، واستمع إلى مشكلات أهالي حي الزهور بالشيخ زويد.

تجهيز مساجد المحافظة لشهر رمضان

الجدير بالذكر أن مسجد وسيم العرجاني قد تبرع به رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، كصدقة جارية على روح ابنه الشهيد في المدينة، الذي توفي نتيجة حادث سير قبل عدة سنوات.

بدورها، قامت مديرية أوقاف شمال سيناء بتجهيز مساجد المحافظة في العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء، استعدادًا لصلوات التراويح في شهر رمضان الكريم.