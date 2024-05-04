«تصنيع الحلويات» مبادرة «مروة» لتمكين السيدات اقتصاديا.. «سفيرة في الخير»

حبها لدعم وتمكين المرأة جعلها تبحث بشكل دائم عن أفكار مشروعات لمساعدتها، إذ خطر على بال مروة الدالي فكرة وهي تمكين السيدات اقتصاديًا من خلال تعليمهن فن تصنيع الحلويات، لمساعدتهن على إيجاد فرصة عمل لتحسين دخلهن بسهولة ودون مشقة من داخل المنزل أو إطلاق مشروع خاص.

مبادرة السفيرة لتعليم فن تصنيع الحلويات

تحكي مروة الدالي، 37 عاما، لـ«الوطن»، أن سبب إطلاقها للمبادرة والتي أسمتها «السفيرة» أنها تريد تعليم وتمكين السيدات والفتيات حتى يبدأن في عمل مشروعاتهن الخاصة، بأقل التكاليف والإمكانيات، وتغيير وجهة نظر السيدات بأنه من الضروري عمل مشروع بأموال طائلة وفريق عمل، أو داخل مصنع، بالخروج من القوالب التي وضعها المجتمع بالصور النمطية بعمل المرأة.

«تعليم الستات صناعة فن الحلويات من البيت بنفسها، وبدء مشروع والتسويق ليه عن طريق السوشيال ميديا، كانت مهمتي وهدفي من البداية، ومحاضرات لتدربيهن على تجهيز الأوردرات زي التورته وحساب التكلفة وحساب مكسبها، وجميع الحلويات الشرقية والغربية»، وفقًا لحديث مروة.

تعليم السيدات هدف المبادرة

بالإضافة إلى تعليمهن «كيكة السكر» بالمجسمات والأشكال التي يفضلها الأطفال، وتعليم ربات البيوت صناعة الحلويات في منازلهن لأطفالهن وأسرهن حتى لا يتكبدن عناء تكلفة الشراء من الخارج، وإضفاء أجواء عائلية وأوقات سعيدة، ومساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، حسب حديث مروة.

بعد تداول المبادرة ونجاحها من جميع القرى المحيطة بمدينة البدرشين، تواصل الشباب معها وطلبوا منها التعلم حتى أصحاب المحلات الحلويات الصغيرة، وبدأت الفتيات اللاوتي تلقين الكورس داخل المبادرة بعمل مشروعات خاصة بعد الاستفادة وفتح باب رزق لهن، كما أتاحت فرص عمل لفتيات أخريات.