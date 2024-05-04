ميناء دمياط يستقبل 66 ألف طن بضائع متنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 36 سفينة.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32702 طن، تشمل 1550 طن يوريا و4527 طن رمل و3641 طن أسمنت صب و2200 طن كسب صويا و300 طن مولاس و20484 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66242 طنا، تشمل 35670 طن قمح و3320 طن كسب صويا و13441 طن صويا و832 طن خشب زان و3028 طن ابلاكاش و370 طن خردة و8639 طن حديد و3170 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 942 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 976 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 185 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1174 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة القمح في ميناء دمياط

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52946 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 201561 طنًا.

كما غادرت 3 قطار بحمولة إجمالية 3707 أطنان قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وكفر الشيخ وطنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4021 حركة.