تراجع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية اليوم السبت 4-5-2024

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم السبت 4-5-2024 حالة من التراجع في الأسواق المحلية، نظرا لحملات المقاطعة التي أطلقها المواطنين ضد جشع التجار، وبالتزامن مع التدفقات المالية التي وفرها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السلع التي تراجعت في الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنت عنها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر الأرز المعبأ بحوالي 31.17 جنيه بالأسواق، بتراجع 3.21 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الفول المعبأ بحوالي 48.14 جنيه بالأسواق، بتراجع 7.39 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ بحوالي 25.69 جنيه بالأسواق، بتراجع 1.27 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر عبوة الزيت عباد الشمس الـ1 لتر (أصناف متنوعة) 89.56 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 6.24 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السكر بحوالي 27 جنيها بالأسواق للمستهلك.

بلغ متوسط سعر المكرونة المعبأة الـ400 جرام 15 جنيها بالأسواق، بتراجع 17.22 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة بحوالي 29.85 جنيه بالأسواق، بتراجع 2.37 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو العدس المعبأ «الصحيح» بحوالي 61.83 جنيه بالأسواق، بتراجع 9.36 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة حوالي 24.45 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 3.2 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ «المجروش» بحوالي 53.65 جنيه بالأسواق، بتراجع 5.24 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ بحوالي 65.86 جنيه بالأسواق، بتراجع 4.32 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر عبوة الزيت الذرة الـ1 لتر «أصناف متنوعة» بحوالي 108.36 جنيه بالأسواق، بتراجع 12.55 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الشاي بحوالي 227.38 جنيه بالأسواق، بتراجع سجل نحو 30.42 جنيه للمستهلكين.

جاء متوسط سعر كيلو الأرز السائب بحوالي 27.76 جنيه بالأسواق، بتراجع سجل 0.98 جنيه للمستهلك.