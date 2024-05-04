متوسط انخفاض أسعار السلع في أسواق الجملة والتجزئة.. يصل إلى 40%

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على متوسط انخفاض أسعار السلع في أسواق الجملة والتجزئة، على مستوى المحافظات، موضحًا أنّ رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على أهمية إتاحة جميع السلع في مختلف الأسواق، وهو ما يسهم في توازن السوق وخفض الأسعار.

متوسط انخفاض أسعار السلع

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، متوسط انخفاض أسعار السلع في أسواق الجملة والتجزئة، وفق تقرير مركز المعلومات، وهي كالآتي:

- 25 % انخفاضًا في الأسعار بأسواق التجزئة.

- 40 % انخفاضاً في الأسعار بأسواق الجملة.

- 40 % انخفاضًا في أسعار الخبز السياحي.

- 40 % انخفاضًا في سعر القمح.

- 30 % انخفاضًا في الدقيق الجملة.

- 40 % انخفاضًا في زيت الصويا والعباد.

- 28 % انخفاضًا في سعر زيت الأولين والذرة الجملة.

- استمرار انخفاض أسعار الدواجن لتصل إلى 85 جنيهًا للكيلو.

- انخفاض أسعار اللحوم البلدي المُشفى لـ 320 جنيهًا.

توفير احتياجات المواطنين من السلع

وفي سياق متصل، وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين، في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع جهود المحافظات في الرقابة على الأسواق، ومنع الغش التجاري والاحتكار من خلال غرفة العمليات المركزية المُشكلة.