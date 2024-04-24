عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة بزيادة مخصصات الأبنية التعليمية في الموازنة العامة

طالب محمود البرعي عضو مجلس النواب، بزيادة مخصصات هيئة الأبنية التعليمية في الموازنة الجديدة، وتخصيص الحكومة عددا من الأراضي لصالح الهيئة وتوفيق أوضاعها مع وزارة الأوقاف لإعادة تخصيص أراضٍ لبناء مدارس جديدة لمواجهة الكثافة في الفصول.

مطالبات بزيادة مخصصات الأبنية التعليمية

وأكد البرعي في تصريحات صحفية، أنّ هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسري الديب حققت أعلى معدلات إنجاز لتنفيذ التكليفات الرئاسية في قرى حياة كريمة، ما يعكس قدرة الهيئة على حل مشكلة الكثافة في الفصول في أقرب وقت ممكن، حال توافر الأراضي وتوفير الموازنة المناسبة.

وأشار إلى أنّ رئيس هيئة الأبنية التعليمية «دينامو» لا يتوقف عن الإنجاز ويعمل علة مدار 24 ساعة، ويتابع جميع المشروعات من أقصى شمال الوجه البحري إلى جنوب مصر، ما جعل الهيئة نموذجا يحتذي به في سرعة الإنجاز والحرص على تنفيذ التكليفات الرئاسية في الوقت المحدد.

وأشاد البرعي بكتيبة العمل التي يعتمد عليها اللواء يسري الديب لإدارة ملفات الهيئة، خاصة أنّهم يمتازون بالكفاءة الكبيرة، كما أشاد بموافقة رئيس الهيئة على طلبه بإنشاء توسعات في مدرسة الباجور الابتدائية، ووضع مدرسة كمال الشاذلي ضمن خطة الإحلال الكلي، إلى جانب توسعات مدرسة الشهيد العقيد أحمد عبدالنبي الثانوية بنات بالباجور - اسطنها.