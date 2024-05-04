إجراء مهم من البنوك لتوفير السيولة النقدية في ماكينات ATM خلال شم النسيم

اتخذت البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، إحراء إجراء مهم لتوفير السيولة في ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وتقدر بنحو 22 ألف ماكينة تغطي أنحاء الجمهورية، إذ كشفت مصادر بنكية مسؤولة، أن البنوك بدأت اليوم، في تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل مكثف قبل شم النسيم، لاستيعاب الضغط المتوقع خلال أيام الإجازات.

حدود السحب اليومي من ماكينات الـ«ATM»

نستعرض رسوم السحب النقدي من ماكينات «ATM» في عدد من البنوك، إضافة إلى رسوم الاستعلام عن الرصيد.

وكان البنك المركزي، قد أعلن في وقت سابق عن رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه لكل ماكينات الصرف الآلي، ويبلغ حد السحب اليومي من ماكينات ATM في بنك مصر نحو 30 ألف جنيه.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM

- البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات لكل استعلام، بينما رسوم السحب النقدي 5 جنيهات لكل سحبة.

- بنك مصر: 2 جنيه لكل استعلام، بينما رسوم السحب النقدي 5 جنيهات لكل سحبة.

- البنك التجاري الدولي: مجاني، بينما رسوم السحب النقدي 5 جنيهات لكل سحبة.

- بنك الاسكان والتعمير: مجاني، بينما رسوم السحب النقدي 5 جنيهات لكل سحبة.

- بنك كريدي أجريكول: 6 جنيهات لكل استعلام، بينما رسوم السحب النقدي 5 جنيهات لكل سحبة.