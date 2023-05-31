جدول مهرجان الطبول في 3 أماكن اليوم الأربعاء.. تعرف عليه

تتواصل فعاليات الدورة الـ10من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، والمقرر ختام فعالياته في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 2 يونيو، على مسرح السور الشمالي تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام».

وفي السطور التالية، نوضح عروض وأماكن فعااليات اليوم الأربعاء 31 مايو من المهرجان.

مسرح سور القاهرة الشمالي

الأنامل الصغيرة (مصر)، فلسطين (الفالوجا)، جامعة عين شمس (مصر)، أكاديمة الفنون (مصر).

الحديقة الثقافية بالسيدة زينب

سمعنا طبلتك (مصر)، فلسطين، (كنعان)، الفرقة القومية للآلات الشعبية (مصر)، بيب باند (مصر).

بيت السناري بالسيدة زينب

سيريلانكا، أنونسيا، الجزائر، الطبول النوبية- مصر.

وتبدأ جميع العروض الساعة 9 مساءً، على أن يبدأ دخول الجمهور من الساعة 7 ونصف مساءً تفاديا للزحام.

وتجري جميع الفرق الفنية المشاركة في مهرجان الطبول البروفة الجنرال غدا الخميس استعدادا لحفل ختام الدورة العاشرة من المهرجان برؤية الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس المهرجان والمقرر تقديمها على مسرح سور القاهرة الشمالي يوم الجمعة الموافق 2 يونيو 2023.

ومن المقرر أن يتضمن حفل الختام تكريم المهرجان مجموعة من الشخصيات وهم والراحلة الدكتورة علياء شكري من مصر، بولادبولبول من اذبيجان، وعلى فاركاتوري من مالي ، شاوكونغ من الصين، متحف الطبول «اليابان».