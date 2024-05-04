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رئيس «الأعلى للإعلام» يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

كتب:

حسام حربى
04:14 م | السبت 04 مايو 2024
الكاتب الصحفي كرم جبر

الكاتب الصحفي كرم جبر

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

نص برقية رئيس المجلس الأعلى للإعلام 

وقال «جبر» في برقيته: يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أن أهنئ قداستكم والإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بكل الخير والبركات.

ودعا رئيس الأعلى للإعلام، الله أن يعيد هذه المناسبة على البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد؛ وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار، داعيًا أبناء الشعب المصري للاصطفاف خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

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