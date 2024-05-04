إقبال سياحي على «الكايت سيرف» بشواطئ الغردقة.. مغامرات رياضية وأجواء ساحرة

تعتبر سياحة «الكايت سيرف»، في الغردقة واحدة من أكثر المُمارسات الجاذبة للسياح في المنطقة، ولاسيما في منطقة الأحياء الخلابة التي تنتظر المئات من زوارها، بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم للاستمتاع بلعبة البحر والجو والسماء.

إقبال كبير على «الكايت سيرف» قبل عيد شم النسيم

أكد محمد جمايكا، أحد مسؤولي الشركات التي تقدم رياضة «الكايت سيرف»، في الغردقة أن هناك إقبالا كبيرا من السياح على الاستمتاع باللعبة وخاصة الألمان، إذ تعتبر رياضة الكايت سيرف هواية ولعبة مفضلة لديهم ويستمتعون بالجمع بين جمال البحر الأحمر في فصل الربيع مع أعياد شم النسيم.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن موسم انتعاش رياضة «الكايت سيرف»، في الغردقة تبدأ من شهر أبريل يوميا من 7 صباحًا حتى 5 مساءً.

«الكايت سيرف» لعبة السياح المفضلة في الغردقة

تعتبر رياضة «الكايت سيرف» فرصة رائعة للسياح والمٌقيمين للاستمتاع بتجربة فريدة في البحر الأحمر، حيث يتمتعون بمشاهدة مناظر طبيعية خلابة، والتحليق فوق الأمواج بشكل آمن ومثير وهي للترفيه والاسترخاء.

وفي الوقت الحالي، ينتظر العديد من محبي رياضة الكايت سيرف، أعياد شم النسيم، لممارسة الهواية المفضلة لديهم، والاستمتاع بأجواء الطبيعة والمياه الفيروزية للبحر الأحمر.