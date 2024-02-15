إقبال كبير على رياضة «الكايت سيرف» بشواطئ الغردقة

شهدت شواطئ الغردقة رواجا لسياحة «كايت سيرف» البحرية، التي تجمع القوة والمتعة والرياضة، حيث جذبت أنظار السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة من عشاق اللعبة وعلى رأسهم الألمان والإنجليز.

الكايت سيرف على شواطئ الغردقة

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن «الكايت سيرف» من أكثر الألعاب البحرية التي تجذب السياح، مضيفا أن شواطئ البحر الأحمر ومدينة الغردقة من أفضل الأماكن لممارسة اللعبة.

شواطئ الغردقة

كشف حسن الطيب، الخبير البحري بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن البحر الأحمر تضم عددا من الشواطئ التي تصلح لممارسة «الكايت سيرف»، منها مناطق الجونة، و«سوما بي» بمدينة الغردقة، ومرسى علم، لافتا إلى الرياضة تحتاج إلى شواطئ مفتوحة لا تصد الرياح.

لعبة الكايت سيرف

وأوضح أن «الكايت سيرف»، لعبة ممتعة وشيقة ومعدات كايت سيرف أقل حجما وأخف من معدات التزلج الأخرى، ويمكن تخزينها داخل حقيبة كبيرة الحجم عند السفر من دولة لأخرى، وهذا ما يسهل رواجها على شواطئ الغردقة.

وأوضح أن أجواء الغردقة مُناسبة جدا لممارسة اللعبة طوال العام، حيث تصل درجة حرارة مياه البحر إلى 20 درجة مئوية، في شهر فبراير ومارس، وفي فصل الصيف، فالمياه تُصبح دافئة تصل حرارتها إلى 29 درجة مئوية.