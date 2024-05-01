ميناء العريش بسيناء.. نواة المشروعات الضخمة لأبناء أرض الفيروز 

سعت وزارة النقل لتحقيق توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات؛ بتطوير المواني البحرية؛ ومنها ميناء العريش بسيناء ضمن أعمال تنفيذ ممر «العريش - طابا» اللوجيستي التنموي المتكامل لربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة.

إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 2250

ويربط كل من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البرى خط سكك حديد «العريش - طابا» وهو امتداد لخط «الفردان - بئر العبد - العريش»، وتنفذ حاليا وزارة النقل، المرحلة الأولى من أعمال تطوير الميناء والتي تشمل إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 2250 مترا تصل إلى 18 مترا.

تتضمن المرحلة الأولى أيضا حواجز أمواج بطول 2700 متر، بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج رئيسى بطول 1250 متر، وإنشاء حاجز أمواج شرقي بطول 250 مترا، بجانب إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 مترا.

تعمل الوزارة حاليا على إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 متر وإنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 مترا، بجانب إقامة رصيف سياحي بطول 1000، وإنشاء امتداد للحاجز الرئيسي بطول 1200 متر، وفق تقرير لوزارة النقل.

حاجز أمواج غربي بطول 1200 متر

فور الانتهاء من تطوير أعمال تطوير الحوض الأول، هناك عدد من الخطط المستقبلية التي تعمل عليها وزارة النقل، تتمثل في البدء في الحوض الثاني والذي يشمل «أرصفة بأطوال 1650 مترا - حاجز أمواج غربي بطول 1200 متر»، وحاجز أمواج شرقي بطول 1100 متر.

أيضا تتضمن الخطط ساحات ومخازن بمساحة 769 م2، وتنفيذ أعمال الحوض الثالث الذي يشمل «أرصفة حاويات بأطوال 3200 متر بغاطس 17 مترا»؛ الأمر الذي يسهم في زيادة تبادل البضائع والحاويات بالمنياء وتحقيق رؤية مصر.

مزايا تطوير ميناء العريش

تعددت مزايا تطوير ميناء العريش والتي تتمثل في الآتي:

- استقبال السفن الحديثة وبحمولات ضخمة

- إنشاء مشروعات صوامع تداول الأسمنت الأبيض والأسود

- تداول البضائع السيناوية الأخرى مثل الرمل والملح والرخام إلى الأسواق الخارجية

- خلق فرص عمل لأبناء المحافظة

- بلغ عدد العمالة بالشركات المنفذة للمشروع من أهالى شمال سيناء 3477 فردا

- أعمال تطوير الميناء تساهم في تحقيق عملية التنمية في شبه جزيرة سيناء