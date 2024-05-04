غياب أشعة الشمس خلال الـ48 ساعة المقبلة.. والأرصاد تحذر المواطنين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من غياب أشعة الشمس لأول مرة منذ بداية الصيف خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك بعد ما أشارت الخرائط أنه على مدار يومي الأحد والاثنين من الممكن تأثر البلاد بمرور امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وفقًا لمحمود القياتي، خبير هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن».

منخفض يضرب البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة

يعمل المنخفض الجوي على تكاثر السحب على شمال الجمهورية، وربما تمتد إلى القاهرة الكبرى، ما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس جزءًا من النهار، وبالتالي انخفاض في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بمقدار درجة أو درجتين تقريبًا وفقًا لـ«القياتي».

يكون المنخفض الجوي مصاحبًا لفرصة سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري.

طقس الفترة المقبلة

تشهد الفترة المقبلة استقرارا في حالة الطقس بوجه عام، على كافة مناطق الجمهورية، فدرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، إذ تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى من 29 إلى 30 درجة مئوية، مصحوبة بنشاط نسبي للرياح، يزيد من شعورنا بانخفاض درجات الحرارة، وذلك راجع إلى الفرق الكبير بين درجات الحرارة الكبرى والصغرى لنفس اليوم.

ووجه «القياتي» تحذيرًا للمسافرين إلى السواحل الشمالية، خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك نظرًا لوجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاعات الأمواج من 2 لـ3 أمتار: «وجب عليهم توخي الحذر التام حال نزولهم إلى البحر على مدار اليوم والـ48 ساعة المقبلة».