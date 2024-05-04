رئيس «الوفد»: عيد قيامة المسيح يوم سعادة لجميع المصريين

حضر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، احتفال الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة، بعيد القيامة المجيد، وقدم رئيس الوفد التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، مؤكدا أن هذا اليوم يوم عيد وسعادة لكل المصريين.

وجوه مشرقة بالفرحة من المسيحيين والمسلمين

وأكد يمامة، أنه شاهد في الاحتفال داخل الكنيسة وجوه مشرقة بالفرحة من المسيحيين والمسلمين، معربا عن سعادته بالروح الوطنية التي تجلت في الاحتفال، مشيرا إلى أننا جميع نعبد رب واحد ونعيش في وطن واحد.

رئيس الإنجيلية يشكر يمامة

وشكر الدكتور القس أندريه زكي، عبدالسند يمامة، على الحضور، قائلا: «أتوجه بالشكر للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ومرافقيه، متمنيا أن يبقي الوطن مزدهرا وأن تكون كل الأيام أعيادا لنا جميعا».

ورافق الدكتور عبدالسند يمامة في الزيارة اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، واللواء أحمد الشاهد، والمهندس صبري الشاهد مساعد رئيس الحزب.

واستقبل رئيس الوفد، قيادات لجنة المواطنة بالوفد؛ صفوت لطفي مستشار ومساعد رئيس الحزب لشؤون المواطنة ورئيس لجنة المواطنة، وعماد إبراهيم مساعد رئيس الحزب لشؤون الإدارة المحلية ونائب رئيس اللجنة النوعية للمواطنة.