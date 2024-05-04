بالعجلة.. رحالة مغربي يصل المنيا في طريقه إلى السعودية لأداء الحج

في رحلة فريدة من نوعها، قرر الرحالة المغربي إدريس دراج، 65 عامًا، خوض تحدٍّ فريد من نوعه، حيث انطلق من بلده المغرب على دراجته الهوائية، عابرًا بلدان مختلفة، ليصل إلى السعودية لأداء فريضة الحج والعمرة.

قطع مسافات من المغرب إلى تركيا

بدأ «دراج»، رحلته قبل شهرين ونصف، حيث قطع مسافات شاسعة، من المغرب إلى تركيا، ومن ثم إلى مصر، مٌتجهًا نحو وجهته النهائية مكة المكرمة، وخلال مروره بمحافظة المنيا في مصر، عبّر «دراج» عن سعادته الغامرة بالترحيب الحار الذي لاقاه من قبل المصريين، ووصفهم بالشعب الكريم المضياف.

وخلال تواجده في محافظة المنيا، اليوم السبت، قال «دراج»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه زار معالم مصر التاريخية، مثل جامعة الأزهر الشريف، قبل أن يواصل رحلته نحو محافظة أسيوط، وفقًا لبرنامج رحلته المخطط مسبقًا.

الوصول إلى مكة المكرمة

وأضاف أنه يقطع مسافات طويلة يوميًا، مدفوعًا بالعزيمة والإيمان، مُصممًا على الوصول إلى مكة المكرمة في الوقت المحدد، ليحقق حلمه ويؤدي فريضة الحج والعمرة.