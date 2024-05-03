صدمة لنتنياهو.. يهود الحريديم يحرقون العلم الإسرائيلي ويهددون بالتصعيد (فيديو)

مع تصاعد حدة التوترات في إسرائيل وزيادة عدد جبهات الحرب سواء في الشمال أو الاضطرابات مع طهران، وحتى العدوان على قطاع غزة، ظهرت أزمة جديدة تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهي رفض يهود الحريديم للتجنيد الإلزامي بالجيش، حتى أنهم هددوا بالتصعيد، فماذا يحدث في تل أبيب؟

يهود الحريديم يحرقون علم إسرائيل

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فقد تظاهر مئات المستوطنين من يهود الحريديم اليوم الجمعة، وأغلقوا شوارع كاملة في تل أبيب، احتجاجًا على تجنيدهم بالجيش.

وأمام مقر التجنيد في تل أبيب، تجمع المئات من يهود الحريديم، ورفعوا شعارات ضد الحكومة والدولة، وحرقوا العلم الإسرائيلي، رفضًا لدخولهم الجيش.



لحضة احراق العلم الاسرائيلي امام مقر التجنيد في تل أبيب من قبل الحريديم . pic.twitter.com/Kcx33wiQjB — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) May 3, 2024

وتدخلت عناصر الشرطة الإسرائيلية، التي فضت المظاهرات والمسيرات بعنف، من خلال ضرب المتظاهرين وتكبيلهم بالأصفاد، فيما رد المتظاهرون على عنف الشرطة.

أزمة تجنيد الحريديم

بعد مرور نحو شهر من العدوان على قطاع غزة، واشتعال شمال الأراضي المحتلة وتبادل إطلاق الصواريخ بين تل أبيب وجنوب لبنان، بدأ العسكريون الإسرائيليون في المطالبة بزيادة عدد جنود الاحتياط بجيش الدفاع.

ومع زيادة الصراعات والحروب التي تواجهها دولة الاحتلال، بدأ عضو الكنيست والوزير بيني جانيس بالدعوة لتجنيد الحريديم مرة أخرى، مؤكدًا أن الدولة التي يتساوى فيها المواطنين لا يجوز تجنيد فئة دون أخرى على أساس «التدين».