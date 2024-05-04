الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء.. إليك الخطوات

فتحت الحكومة باب التصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين يدويا، بدءا من الثلاثاء المقبل، إذ تستقبل المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية للقرى الطلبات من المواطنين.

خطوات الحصول على شهادة بيانات التصالح

خلال هذا التقرير، تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء، التي تأتي على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

تأتي أول خطوة للحصول على شهادة بيانات التصالح، بتوجه المواطن إلى المراكز التكنولوجية، بالأوراق التالية:

- صورة البطاقة.

- صورة التوكيل أو التصديق.

- صورة فوتوغرافية للموقع.

- مستند ملكية العقار.

- شهادة تصرفات عقارية للعقار.

- رسم كروكي استرشادي للموقع.

- مستند مرافق للعقار إن وجد.

وتأتي الخطوة الثانية للحصول على شهادة بيانات التصالح، بتقديم هذه الأوراق إلى المراكز التكنولوجية للحصول على الشهادة.

موعد انتهاء التصالح في مخالفات البناء

حول مدة التصالح في مخالفات البناء، أوضحت وزارة التنمية المحلية، أن التقديم مستمر على مدار 6 أشهر، قابلة للمد 3 سنوات، للانتهاء من مخالفات البناء، تطبيقا لقانون مخالفات البناء، وسيتم استيعاب جميع الأعداد المتقدمة بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، حيث تعمل المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء صباحا ومساءًا وأيام العطلات الرسمية.

وسيجري إتاحة تطبيق إلكتروني «أبلكيشن» على الهواتف المحمولة، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023، بتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، وسيجري تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة، حتى يتم استكمال باقي الإجراءات، وذلك للتخفيف على المواطنين، وتوفير الوقت، والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.