أيمن مسعود عضو فرقة مسار إجباري يفوز ببطولة الجمهورية للإسكواش

حصل الفنان أيمن مسعود، عضو فرقة مسار إجباري، على المركز الأول، في بطولة الجمهورية للإسكواش فوق الـ 45 عاما.

فوز أيمن مسعود ببطولة الجمهورية

وأعلن أيمن مسعود، عن فوزه ببطولة الجمهورية للإسكواش، عن طريق نشره مجموعة صور وهو يحمل الكأس، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا:«المركز الأول - بطولة الجمهورية للإسكواش فوق 45».

وحرص أعضاء فرقة مسار إجباري، على دعم مسعود، إذ قاموا جميعهم بنشر الصور على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».