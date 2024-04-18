والدة «آدم» تكشف كواليس مشاركته في مسار إجباري: «مشهد مؤثر سبب اختياره»

في أول ظهور له على الشاشة خطف أنظار المشاهدين، لبراعته وإتقانه الدور في مسلسل مسار إجباري مؤديًا دور الطفل زين عمر البرنس ابن الفنان محمود البزاوي والفنانة صابرين، فكان واحدًا من أبطال دراما رمضان 2024، وأبدع في تمثيله وتعبيراته على الرغم من صغر سنه من أول نبرة صوته إلى تعبيرات وجهه.

الطفل آدم بطل مسلسل مسار إجباري

حقق آدم عمرو صاحب الـ10 أعوام، نجاحًا كبيرًا وهو ما ظهر في تعليقات الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر في مسلسل مسار اجباري على الرغم من أنه أولى أدواره لتميزه، وبحسب ما روته والدته، سهي نشأت، خلال حديثها لـ«الوطن»: «آدم بدأ في مجال الفاشون وتقديم الإعلانات في الأول، لحد ما جرى اختياره في المسلسل، أنا كنت بقدم له في كل كاستينج».

دور آدم في مسلسل مسار إجباري

منذ سنواته الأولى وهو يعشق التمثيل، ويؤدي كل الأدوار في المنزل: «عرفت موهبته لما لقيته بيقلد طريقة معلقين الكرة وبيمثل»، ليتجه إلى تجارب الأداء، ليصبح هو المرشح الأول للدور: «طلبوا أطفال روحنا الأوديشن وهناك آدم فاجئني بسبب مشهد مؤثر مثله أبهرنا كلنا، بعدها بشهرين قالوا لنا أن آدم هيمثل دور زين أخو الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش».

بعد أن قدم الكثير من الإعلانات حالفه الحظ بالمشاركة في دراما رمضان 2024، وأحبته الجماهير: «أنا بحب الفن وكنت دايمًا بفرجه على الأفلام القديمة، عشان كده خطف الأنظار بتميزه، وطبعًا ساعدتنا المخرجة نادين خان، وكواليس المسلسل كانت حلوة كان في كيميا بينه وبين الفنانين، خاصةً صابرين لأن معظم مشاهده معاها».

لمس الجميع براعة وإحساس آدم في المشاهد، ففي مشهد موت الأب الذي أدى دوره الفنان محمود البزاوي، في المستشفي جلس بعينين باكيتين بجانبه محاولًا أن يستجمع قواه إلى أن دخل في نوبة بكاء أدهشت الجماهير: «الفنان عصام عمر كان دايمًا بينصحه وبيقول ده عصام الصغير، لأن كان في مشهد عصام وهو بيقرأ الوصية مكانش مطلوب من آدم البكاء بس نصًا آدم قال إن صوته أثر فيه، والفنان أحمد داش بيحبه جدًا».

حلم آدم

وتضيف والدة الطفل: «أنا معاه في كل خطواته وبشجعه دايمًا، وباباه وأخوه بيحفزوه للأفضل، وآدم دايمًا محافظ على مستواه التعليمي، وبيحب الغنا والكرة»، ويحلم بالتمثيل مع الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز وأكرم حسني وأحمد مكي.