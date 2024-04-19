إشادات الجمهور بمسلسل مسار إجباري.. يمثل فئة الشباب في المجتمع

حاز مسلسل مسار إجباري الذي عرض خلال شهر رمضان المُبارك على إشادات واسعة من قبل الجمهور وخاصة الشباب، الذين عبروا خلال مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قرب شخصية الأبطال عصام عمر وأحمد داش منهم، مشيدين ببراعتهما في تمثيل الكثير من المشاعر والمواقف التي يمرا بها في حياتهما بكل سلاسة.

الأبطال تمثل فئة الشباب

«مسلسل مسار إجباري هو أكتر مسلسل عجبني في رمضان وكان قريب لقلبي لأن أبطال العمل ناس عاديين زينا وشبهنا»، هكذا عبر ياسر محمود أحد رواد وسائل التواصل الإجتماعي عن إعجابه بأداء البطلين عصام عمر وأحمد داش، مؤكدًا أنهما جسدا المشاعر والانفعالات بشكل طبيعي دون أي افتعال، فيما قالت منار أحمد: «مسلسل جميل مُريح من أول التتر اللي بالنسبالي يعتبر أجمل تتر اتعمل السنادي، تتر بيعبر عن الأجواء وعن حالة المسلسل بشكل عظيم».

وأشادت ريم حسام، إحدى متابعات المسلسل خلال شهر رمضان، بفكرة المسلسل وحبكة الأحداث، قائلة: «السيناريو مكتوب بطريقة جميلة ومافيش أي مط كتير في الأحداث، وقال هشام عبد الله: «المسلسل بالنسبالي عظيم.. كنت بنفعل مع الأبطال وأزعل لما يتخانقوا»، وقال آخر: «التفاصيل بشكل عام غاية في الجمال تحس بروح القاهرة اللي بجد القاهرة.. عجبني كادرات وسط البلد والمعادي ومصر الجديدة».

وعبر إبراهيم محمود عن سعادته برؤية عمل درامي يمثل فئة الشباب ومشاكلهم قائلًا «شيء شديد اللطف وجود عمل درامي أبطاله الرئيسيين شباب زي مسلسل مسار إجباري، لأن مسلسلات فئة الشباب مش كتيرة وده اللي بيخلينا ندوّر عليها في أعمال أجنبية».

قصة مسلسل مسار إجباري

يُذكر أن أحداث المسلسل دارت في إطار اجتماعي لايت حول الشابين «حسن» و«حسين»، وهما في مقتبل العمر وعكس بعض تماماً في كل شيء، ويكتشفان أنّهما شقيقين بعد أن كشف لهما والدهما عن السر الذي ظل دائماً يحاول التستر عليه.