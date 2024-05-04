«المنوفية» تحتل المركز الرابع في تصنيف «Research.com ranking» للجامعات

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة جاءت في المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف «Research.com ranking» للجامعات العالمية لعام 2023 وفى المركز 1607 على مستوى الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن هذا التصنيف الدولي للجامعات قائماً على عدة معايير ومؤشرات ذات تأثيرات نسبية على ترتيب الجامعات الرائدة في العالم، وهذه المعايير والمؤشرات تستند في تأثيراتها النسبية على أربع مجالات أساسية هي البحث العلمي، القدرة على التوظيف، نمط التعليم، والسمعة العالمية.

تقييم جودة الجامعات

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن التصنيفات العالمية أصبحت ضرورة حيث تعد وسيلة هامة لتقييم جودة الجامعات من حيث البحث العلمي والمستوى الأكاديمي الذي تقدمه، يمكن من خلالها التعرف على أفضل جامعات العالم وفقاً لضوابط وشروط يتم تحديدها بموضوعية، ومن خلال النتائج التي تظهر ترتيب الجامعات يظهر مدى التطور الذي يحدث في الجامعة.

وأوضح أن الجامعة تسعى دائما لتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي، وربط البحث العلمي بالصناعة، والاهتمام بالتقدم في الترتيب في التصنيفات الدولية، ورفع مؤشرات النشر العلمي على مستوى العالم، إيمانا منه بدور الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة.

جهود الجامعة بالبحث العلمي

وأعرب رئيس الجامعة، عن تقديره لهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف للبحث العلمي والباحثين بجامعة المنوفية، وتقدم الجامعة في مختلف التصنيفات العالمية الذي تحقق بفضل جهود الجامعة وخطتها الطموحة للوصول إلى مركز متقدم على مستوى جامعات العالم ووضع الجامعة في مكانتها اللائقة بتاريخها التعليمي والبحثي، موجها الشكر للدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ولجميع الباحثين الذين ساهموا في تحقيق هذا التقدم، وموجها التهنئة لجميع أبناء ومنسوبي الجامعة.